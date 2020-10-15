Азербайджан обвинили в торпедировании мирных инициатив России

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в своем Telegram-канале обвинило Азербайджан в торпедировании мирных инициатив России и ОБСЕ.

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«В условиях, когда азербайджанские власти, поддерживаемые Турцией и международными террористами и оставаясь безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные инициативы Российской Федерации и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственным действенным способом остановить эскалацию насилия, спасти многочисленные человеческие жизни и обеспечить долгосрочный и прочный мир в регионе является международное признание независимости республики Арцах», — говорится в заявлении.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.