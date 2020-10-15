Азербайджан заявил об отсутствии доказательств присутствия наемников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии у других стран доказательств по поводу использования Баку наемников в Нагорном Карабахе. Его заявление прозвучало в интервью телеканалу France 24, передает РИА Новости.

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«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — заявил Алиев.

Ранее The Wall Steet Journal написала, что десятки сирийских наемников вернулись из Нагорного Карабаха из-за ожесточенности боев. Позднее США подтвердили вмешательство Турции в войну в Карабахе.

В начале октября источник «Новой газеты» раскрыл механизм отправки поддерживаемых Турцией наемников из Сирии в Нагорный Карабах. По его словам, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе «Свободной сирийской армии».

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии.