ВКС России ударили по сирийскому лагерю воюющих в Карабахе боевиков

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по лагерю в сирийской провинции Идлиб, где проходит подготовка боевиков для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

На видео, опубликованном на YouTube-канале «Русская весна», запечатлены момент взрыва и последствия. В описании указано, что «ВКС России начали уничтожать лагеря подготовки террористов из-за Карабаха».

Источник издания рассказал, что некоторое время назад разведка получила подробные данные от боевиков о большом тренировочном лагере в двух километрах от населенного пункта Кафер-Диббин. После этого началось наблюдение за лагерем, а также фиксация переговоров террористов.

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Выяснилось, что на указанной территории ведется подготовка нескольких сотен боевиков, их готовят в том числе по специальностям «оператор противотанковой управляемой ракеты (ПТРК)» и «механик-водитель». На лесных участках лагеря отрабатываются действия бандгрупп, указывает «Русская весна». По ее информации, подготовку проводят протурецкие инструкторы и представители неназванной частной военной компании.

В результате два истребителя Су-34 и два Су-24М атаковали семь объектов лагеря, в числе которых пункт управления, укрытия и замаскированная военная техника.

В начале октября стало известно, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Армения заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения.