Сирийские боевики вернулись из Карабаха из-за ожесточенности боев

Десятки сирийских наемников вернулись из Нагорного Карабаха. Об этом пишет The Wall Steet Journal.
По утверждению источника издания, сотни боевиков были переброшены Турцией на территорию непризнанной республики, однако многие не выдерживают ожесточенности боев и около 200 человек просят вернуть их обратно. Также боевой дух наемников оказался подорван быстро растущим числом погибших.
При этом зарплата наемников составляет около двух тысяч долларов, и число желающих отправиться в Арцах не уменьшается.
13 октября глава НКР Араик Арутюнян подписал поправки в закон «Об обороне», которые позволяют участвовать в конфликте с Азербайджаном добровольцам из «мировой державы». О какой именно стране идет речь, политик не сообщил.
В начале октября источник «Новой газеты» раскрыл механизм отправки поддерживаемых Турцией наемников из Сирии в Нагорный Карабах. По его словам, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе «Свободной сирийской армии».
Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии.