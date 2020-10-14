Сирийские боевики вернулись из Карабаха из-за ожесточенности боев

Десятки сирийских наемников вернулись из Нагорного Карабаха. Об этом пишет The Wall Steet Journal.

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По утверждению источника издания, сотни боевиков были переброшены Турцией на территорию непризнанной республики, однако многие не выдерживают ожесточенности боев и около 200 человек просят вернуть их обратно. Также боевой дух наемников оказался подорван быстро растущим числом погибших.

При этом зарплата наемников составляет около двух тысяч долларов, и число желающих отправиться в Арцах не уменьшается.

13 октября глава НКР Араик Арутюнян подписал поправки в закон «Об обороне», которые позволяют участвовать в конфликте с Азербайджаном добровольцам из «мировой державы». О какой именно стране идет речь, политик не сообщил.

В начале октября источник «Новой газеты» раскрыл механизм отправки поддерживаемых Турцией наемников из Сирии в Нагорный Карабах. По его словам, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе «Свободной сирийской армии».

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии.