Пашинян предупредил о повторении Мюнхенского сговора с Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что ситуация с переговорами вокруг Карабаха напоминает повторение Мюнхенского сговора 1938 года. Его видеообращение к нации транслировалось в Facebook.

По его словам, международные силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула «территории в обмен на мир» будет приемлемой.

«Это очень похоже на Мюнхенский сговор 1938 года, когда якобы для мира территория Чехословакии были передана Германии. Что было после этого, знают все. В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственных прав», — заявил он.

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Ранее Пашинян предупредил о вероятности появления «нового Гитлера» в Малой Азии. Он не уточнил, кого из лидеров соседних стран имеет ввиду, однако призвал мировое сообщество не допустить этого.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

Мюнхенским сговором называют соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября и подписанное в ночь на 30 сентября 1938 года премьер-министрами Великобритании — Невиллом Чемберленом, Франции — Эдуардом Даладье, Италии — Бенито Муссолини, и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. Это соглашение санкционировало начало захвата немцами Чехословакии, а также удовлетворяло территориальные притязания Венгрии и Польши.