Армения пригрозила Азербайджану необратимыми последствиями за агрессию

Армения пригрозила Азербайджану необратимыми последствиями в случае военной агрессии в отношении суверенной территории страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Армении, передает РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем попытки вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана приведут к необратимым военно-политическим последствиям, ответственность за которые полностью несет азербайджанское руководство», — заявили дипломаты.

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В Армении считают, что Азербайджан не только отказывается соблюдать режим прекращения огня, который должен был быть установлен на основании совместного заявления министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, но и «при явном подстрекательстве Турции стремится расширить географию нагорно-карабахского конфликта».

Сообщение было распространено после того, как власти Армении обвинили Азербайджан в попытке агрессии против суверенной территории республики.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.