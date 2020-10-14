Алиев захотел посадить Турцию за стол переговоров по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев захотел увидеть Турцию за столом переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем», — рассказал Алиев о намерении посадить турецких представителей за стол переговоров.

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По его словам, азербайджанские власти понимают, что «Минская группа создана ОБСЕ, у которой есть свои законы, и смена состава группы, наверное, предусматривает какие-то юридические процедуры». «Мы не хотим вдаваться в эти подробности. И поэтому я сказал: не имеет значения, де-юре или же де-факто — главное, чтобы Турция была за этим столом переговоров», — сказал Алиев.

Он пояснил, что без Турции, которая активно участвует в делах региона, конфликт между Азербайджаном и Арменией не разрешить.

Ранее 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о вероятности появления «нового Гитлера» в Малой Азии. Он не уточнил, кого из лидеров соседних стран имеет в виду, но призвал мировое сообщество не допустить этого.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.