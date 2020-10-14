Алиев пригрозил разрывом дипотношений с признавшими Карабах странами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил, что Баку разорвет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает РИА Новости.

Также он заявил, что Азербайджан ожидает от Армении предоставления графика вывода войск с территории Нагорного Карабаха.

12 октября Алиев заявил, что достигнутые в Москве договоренности по Карабаху отвечают интересам страны. Он подчеркнул, что документ предусматривает обмен телами погибших и пленными, чего азербайджанская сторона хотела с самого начала, а Армения возражала.

Ранее, 9 октября, главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны договорились объявить перемирие 10 октября в 12:00 и начать «субстантивные» (предметные) переговоры на площадке Минской группы ОБСЕ. Посредниками в этом формате выступают Россия, США и Франция.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта.