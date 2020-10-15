Алиев заподозрил Армению в обстреле собора в карабахском Шуши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал разобраться с вопросом обстрела собора Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

По его словам, азербайджанские власти не уверены в том, что на самом деле произошло. Он заподозрил в случившемся армянскую сторону. «Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей», — заявил Алиев.

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Он пояснил, что Азербайджан является «страной с очень высоким уровнем религиозной толерантности».

«Его святейшество глава Ватикана, папа римский Франциск во время визита в Баку открыто заявил, что уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в Азербайджане очень высок. Вы, наверное, видели расположенную в центре Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5 тысяч древних книг на армянском языке. Но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман», — сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

Ранее советник президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян сообщил, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся обстрелу. В результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил пострадали трое журналистов.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.