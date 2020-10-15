Азербайджан назвал стоимость уничтоженной техники Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу France 24, что только с использованием беспилотников уничтожена боевая техника армянских вооруженных сил на сумму один миллиард долларов.

«Только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов. Конечно, мы используем также дроны, полученные из других источников. Мы используем артиллерию, многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму один миллиард долларов», — сказал Алиев.

Президент не стал раскрывать информацию о количестве беспилотников, которые находятся на вооружении азербайджанской армии. Однако Алиев подчеркнул, что их «достаточно для того, чтобы добиться поставленной цели».

Также в интервью Алиев заявил об отсутствии у других стран доказательств по поводу использования Баку наемников в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии.