Карабах обвинил Азербайджан в обстреле госпиталя

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинило Азербайджан в обстреле госпиталя, сообщает «Новости — Армения».

В госпитале, помимо военных, проходят проходят лечение гражданские лица. «Это уже открытое военное преступление, вся ответственность за последствия которого ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», — заявило Минобороны.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Главы МИД Азербайджана и Армении 9 октября провели в Москве переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На следующий день было объявлено перемирие, однако стороны обвиняют друг друга в его нарушении.

14 октября Азербайджан сообщил, что уничтожил ракетные комплексы Армении, которые были нацелены на города. Ереван заявил, что военная техника использовалась в ходе боевого дежурства. Утверждения, что она могла быть использована против населенных пунктов, безосновательны.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.