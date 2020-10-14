Турция отказалась пропустить в Армению самолет с гуманитарной помощью

Турция отказалась пропустить в Армению через свое воздушное пространство самолет США с гуманитарной помощью, предназначенной пострадавшим в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил уполномоченный по вопросам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян в ходе брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

«В данный момент сто тонн гуманитарной помощи уже готовы к отправке в Армению, но Турция запретила доставлять через свое воздушное пространство даже гуманитарную помощь, в результате чего полет откладывается», — сказал Синанян.

Материалы по теме «Эрдоган любит играть по своим правилам» Турция разжигает войну между Арменией и Азербайджаном. Зачем ей влезать в конфликт в Карабахе? Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

По его словам, в Ереван уже доставлены около 700 тонн гуманитарной помощи из разных стран — России, США, Франции, а также других европейских государств. Также врачи из России, США и Европы отправились помогать раненым в ходе конфликта.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в рамках конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.