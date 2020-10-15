Стало известно о тяжелых боях в Нагорном Карабахе

На южном направлении в зоне нагорно-карабахского конфликта идут тяжелые и упорные бои. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее 15 октября стало известно, что на севере и юго-востоке Нагорного Карабаха возобновились артиллерийские обстрелы.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.