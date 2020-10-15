В ОДКБ обсудили миротворчество в Карабахе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил об обсуждении вопроса о миротворчестве в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает «Sputnik Беларусь».

«Идет активное обсуждение миротворчества в этом регионе», — сказал Зась. По его словам, уже налаживается диалог между противоборствующими сторонами.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отправка миротворцев в Нагорный Карабах возможна только с согласия Баку и Еревана. При этом базовые принципы урегулирования конфликта подразумевают это «на самом последнем этапе».

3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на вопрос журналистов, хотел бы он видеть российских миротворцев в зоне конфликта, ответил, что такое решение может быть принято в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва может пойти на ввод миротворцев только при согласии Армении и Азербайджана.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 9 октября министры иностранных дел двух республик стран прибыли в Москву на переговоры, которые длились несколько часов. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.