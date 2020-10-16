Алиев обвинил Армению в атаке на Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в атаке на свою страну и возложил на нее ответственность за новый виток напряженности в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Его интервью опубликовал портал «Sputnik Азербайджан».

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Алиев заявил, что именно армянская сторона первой открыла огонь и ударила по гражданским объектам в Азербайджане. Азербайджанская же армия в Карабахе действует в рамках контрнаступательной операции, отметил он.

«Что касается результатов боевых действий, то они очень успешные для азербайджанской армии, нам удалось прорвать глубоко эшелонированную оборону противника», — заявил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились обменяться пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.