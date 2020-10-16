Алиев поразмышлял о своей роли в истории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его главная задача — оправдать доверие народа и сдержать те обещания, которые он давал за все время нахождения на посту главы государства. Об этом он рассказал в интервью МИА «Россия сегодня», передает «Sputnik Азербайджан».

Алиев выразил уверенность, что он должен вести страну по пути развития и обеспечить ее территориальную целостность.

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На вопрос журналиста о том, какой он видит свою роль в истории, Алиев ответил, что это будет зависеть «от воли азербайджанского народа, от того, чего мы добьемся». «Думаю, что этот вопрос надо оставить тем, чье мнение всегда для меня было главенствующим в принятии тех или иных решений, в том числе по вопросу Нагорного Карабаха», — поразмышлял он.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.