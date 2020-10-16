Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал реальностью турецко-азербайджанское единство, выразив уверенность, что с этим должны смириться все. Об этом он рассказал в интервью турецкому телеканалу NTV, видеозапись доступна на YouTube.

Алиев считает, что ни один вопрос в регионе не может решаться без участия Турции. «История последних лет уже показала это. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но это факт, реальность. Естественно, Турция, как сосед Азербайджана, Армении и другой южнокавказской страны — Грузии, играет активную роль в этом регионе. Это — право Турции. Так было исторически», — сказал он.

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Поэтому, добавил Алиев, с первых часов эскалации конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские власти призвали Турцию к участию в урегулировании кризиса для его перевода из военной плоскости в политическую.

«Турция обязательно должна участвовать в этих делах. Если это произойдет, то боевые действия очень скоро прекратятся, и начнется мирный процесс. Я также сказал, что Турция фактически есть в данном процессе, об этом свидетельствует вчерашний разговор [турецкого и российского президентов] господина Реджепа Тайипа Эрдогана и господина [Владимира] Путина», — отметил Алиев.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.