Армения заявила о мощном контрударе по войскам Азербайджана

На севере Нагорного Карабаха продолжаются интенсивные бои, сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) применяет «очень грамотную тактику».

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Ованнисян заявил, что при отражении очередной атаки противника армянские силы нанесли мощный контрудар, в результате чего азербайджанская пехота «обратилась в бегство».

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.