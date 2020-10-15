Алиев и Пашинян назвали «красные линии» в карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости рассказали, что для их стран является красной чертой в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, за которую они никогда не перейдут. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале агентства.

«Что касается красных линий, об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают. Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласие на независимость Нагорного Карабаха», — сказал Алиев.

Пашинян же назвал «красной чертой» право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Он отметил, что Баку не хочет принять это право, Ереван же готов на «пропорциональные компромиссы».

Армения и Азербайджан ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха уже 30 лет. В 1991 году этот регион, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Баку, который пытался вернуть его силой. Началась война, в 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.

Однако военные действия периодически возобновляются. Последнее обострение началось 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в провокации. Бои вспыхнули по всей линии соприкосновения. 10 октября после долгих переговоров было объявлено перемирие. Но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.