Пашинян заявил о воюющей в Карабахе армии Пакистана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воюют подразделения пакистанской армии.

Он назвал Турцию главным спонсором войны в Карабахе. По словам Пашиняна, было очевидно, что Азербайджан не способен в одиночку противостоять Армии обороны Нагорного Карабаха. Поэтому Анкара перебросила туда боевиков из Сирии. В боях также непосредственно участвуют спецподразделения турецкой армии, утверждает премьер.

«И между прочим, по некоторой информации, еще вовлечены спецподразделения армии Пакистана в эти военные действия», — сказал Пашинян.

Он добавил, что недавно в России, на Северном Кавказе, были уничтожены боевики из Сирии. «Я вижу тут непосредственную связь в этом процессе», — подчеркнул Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, со своей стороны, заявил, что для Баку «никакой необходимости в иностранном военном участии нет».

«Азербайджан всегда был последовательным борцом с международным терроризмом. Мы никогда не допустим, чтобы на нашей территории свили гнезда какие-то террористические организации, а тем более — чтобы они представляли угрозу для нашего народа или наших соседей», — сказал Алиев.

Ранее Пашинян заявлял, что Турция вернулась на Южный Кавказ ради продолжения геноцида армян.

Конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. 10 октября стороны объявили перемирие, но продолжают обвинять друг друга в обстрелах.