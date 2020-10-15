Появились данные о переброске ливийских боевиков в Нагорный Карабах

Боевиков перебрасывают из Ливии для участия в боях в Нагорном Карабахе, сообщила независимая журналистка Линдси Снелл в своем Twitter.

По некоторым данным, вскоре турецкие власти могут отправить их на территорию Азербайджана.

Снелл также подчеркивает, что около 300 сирийских боевиков, ранее переброшенных в Нагорный Карабах, вернулись обратно в арабскую республику.

Ранее 15 октября появилась информация о том, что 52 боевика из Сирии погибли в боях в Нагорном Карабахе. Их тела были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту.

В начале октября стало известно, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Армения заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения.

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