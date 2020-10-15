Стало известно о гибели десятков сирийских наемников в Нагорном Карабахе

Десятки сирийских наемников погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом стало известно из сообщения The Washington Post.

В начале октября тела 52 боевиков были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. По сообщению газеты, погибших завербовали «поддерживаемые Турцией военные формирования в Сирии». Утверждается, что они воевали на стороне Азербайджана.

В начале октября стало известно, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Армения заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения.

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