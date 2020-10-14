Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о беспардонном поведении США в странах Закавказья и в Молдавии. Он дал интервью в прямом эфире радиостанций «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.
Он отметил, что Вашингтон делает то же самое и в Молдавии, и в странах Закавказья, где пытается продвигать свои интересы. При этом российский дипломат убежден, что Москва не должна действовать такими же методами.
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.