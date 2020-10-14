Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о беспардонном поведении США в странах Закавказья и в Молдавии. Он дал интервью в прямом эфире радиостанций «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.

США ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух Майданов. Все прекрасно знают, где и в каком количестве в официальных правительственных зданиях расположены представители ФБР и ЦРУ Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Он отметил, что Вашингтон делает то же самое и в Молдавии, и в странах Закавказья, где пытается продвигать свои интересы. При этом российский дипломат убежден, что Москва не должна действовать такими же методами.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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