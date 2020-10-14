Лавров рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о роли российского лидера Владимира Путина в переговорах по конфликту в Нагорном Карабахе. Он дал интервью в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам дипломата, в решающий момент Путин внес свой вклад в переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации. Глава ведомства добавил, что президент «контролировал ночные бдения» и даже беседовал с Лавровым несколько часов посреди ночи. По мнению министра, переговоры были уникальными.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru