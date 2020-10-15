Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Азербайджана и Турции в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе. Интервью опубликовано на сайте РИА Новости.

Пашинян сказал, что, по оценкам многих экспертов, нынешние столкновения в Карабахе — «беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке». Задействованы все виды вооружений, в том числе, танки, другая бронетехника, авиация и ракетная артиллерия.

По его словам, идут масштабные и жестокие бои, Армия обороны Карабаха держит оборону. «И фактически мы можем сказать, что планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах на данный момент провалились», — подчеркнул Пашинян.

Он также утверждает, что на стороне Азербайджана воюют подразделения армии Пакистана. Баку отвергает участие третьей стороны в конфликте.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.