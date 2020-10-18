Ереван высказался о совместном проживании армян и азербайджанцев в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал высказывание азербайджанского коллеги Ильхама Алиева о мирном сосуществовании двух народов в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Глава государства подчеркнул, что не знает, кому адресовал Алиев свои слова. Он напомнил, что при Советском Союзе у Нагорного Карабаха была очень сильная автономия, гарантом которой выступало государство. «Все равно не было доверия, потому что Азербайджан пытался проводить этническую чистку. Другим путем: закрывая армянские школы, не разрешая молодым людям получать высшее образование, заселяя армянские села азербайджанцами. То есть доверия не было», — поделился Саркисян.

По словам президента Армении, в настоящее время доверия между народами совсем не осталось. «Любой азербайджанец представляет, что будет жить вместе с армянами, а армяне будут что, как рабы?» — задался вопросом он. Саркисян добавил, что для армянской стороны победа в конфликте — сохранение своего дома, а для азербайджанской — этническая чистка Карабаха.

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Глава государства подчеркнул, что не представляет человеческие отношения с «людьми, которые разрушают все, включая церкви». В то же время, отметил он, армяне наоборот восстановили в карабахском городе Шуша мечеть. «Два разных подхода», — заключил Саркисян.

Ранее Алиев заявил РИА Новости, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны жить мирно армянская и азербайджанская общины. По его словам, необходимо устранить последствия этнических чисток и вернуть всех вынужденных азербайджанских переселенцев в собственные дома.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени.