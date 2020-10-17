Азербайджан признал неэффективными переговоры по Карабаху

Азербайджан признал неэффективными международные переговоры по Нагорному Карабаху на площадке Минской группы ОБСЕ при посредничестве России, Франции и США. Об этом заявил советник президента Хикмет Гаджиев в ходе онлайн-брифинга, его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что данный формат действует уже 30 лет, но так и не дал результатов. «Нынешняя эскалация конфликта является одной из причин неэффективности деятельности Минской группы и минского процесса в целом», — сказал официальный представитель Баку.

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Гаджиев подчеркнул, что азербайджанская сторона неоднократно обращалась к государствам-посредникам с просьбой принять больше усилий в разрешении Карабахского конфликта. Однако на вопрос о том, планирует ли Баку привлекать к переговорам Турцию, он ответил, что пока речи об изменении формата не идет, хотя сам вопрос является «обоснованным».

При этом ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выражал желание включить Турцию в состав переговорной группы по Карабаху. Он считает, что нынешние страны-посредники не имеют влияния в регионе, в отличие от Анкары, и без ее участия решение конфликта невозможно. Против вмешательства Турции неоднократно резко выступали Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), которые обвиняют ее в развязывании войны и продолжении геноцида армян начала XX века.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР против Азербайджана продолжаются уже 20 дней. В боевых действиях участвует и Турция, хотя ранее Баку и Анкара отрицали этот факт. 10 октября стороны при посредничестве России заключили перемирие, однако оно не продлилось и часа.

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху, в которую входят в качестве посредников Россия, Франция и США, сформировалась еще во время первой войны в регионе в 1992 году. На этой площадке был заключен Бишкекский протокол 1994 года, остановивший боевые действия. Однако дальнейшие переговоры не принесли новых соглашений. НКР изначально находилась в составе группы, однако в 1998 году Роберт Кочарян лишил ее статуса отдельного участника после того, как сменил пост главы непризнанной республики на пост президента Армении и начал представлять обе стороны. НКР возвартить за стол переговоров так и не вышло.