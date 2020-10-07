Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил причастность Турции к конфликту в Нагорном Карабахе в интервью телеканалу Euronews, передает «Интерфакс».

По словам Алиева, Турция никаким образом не вовлечена в конфликт. При этом он подчеркнул, что она является сильным союзником, партнером и братской страной для Азербайджана. «Конечно, их заявления четко выражают позицию, и мы им за это признательны», — добавил президент.

Ранее Ильхам Алиев фактически признал участие Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе. В частности, он заявил о том, что турецкие военные беспилотники, имеющиеся в распоряжении Азербайджана, уменьшили потери азербайджанской армии.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.