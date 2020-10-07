Алиев выступил за участие России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил за активное участие России и Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Сегодня сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество между Турцией и [любой] другой страной-членом НАТО, где постоянно в чем-то обвиняют Турцию», — сказал Алиев.

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По его мнению, для разрешения кризиса необходимо исходить из новых политических реалий. «Сегодня, когда конфликт перешел в активную фазу, и когда армянский премьер-министр [Никол Пашинян], я вижу, уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками, очевидно, кто имеет потенциал для урегулирования. И вот те, кто имеет потенциал для урегулирования, те, кого Азербайджан уважает за достоинство, за справедливость, за искренность, вот они и должны быть гарантами долгосрочного мира. Среди них мы видим Турцию и Россию», — сказал президент.

Алиев добавил, что Азербайджан намерен вернуться за стол переговоров после окончания активных боевых действий. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на политическое урегулирование конфликта. «Мы не можем еще 30 лет сидеть и ждать, когда на Армению будет оказано соответствующее воздействие», — резюмировал политик.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.