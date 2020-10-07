Армения заявила о гибели сотен азербайджанских военных после ракетного удара

Рядом с уничтоженными складами горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Азербайджана находился пункт дислокации военных. Об этом заявил на своей странице в Facebook представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, ракетно-артиллерийскими ударами Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) по складским зданиям были уничтожены и казармы. В результате погибли сотни азербайджанских военнослужащих, завил Ованнисян.

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«В казарме у них около 200 жертв. Их войска не представляют для них никакой ценности», — написал он.

Ранее 7 октября сообщалось, что точечными ракетно-артиллерийскими ударами Армия обороны НКР ликвидировала два крупных склада ГСМ Азербайджана.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.