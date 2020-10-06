Пашинян назвал условие для уступок в карабахском конфликте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Ереван может пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку», — сказал Пашинян в интервью агентству France-Presse.

Ранее Пашинян приехал в Степанакерт и провел совещание с президентом и военным руководством непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации, эскалации конфликта, обстрелах мирных жителей и использовании иностранных наемников и террористов.

В 1991 году Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако периодически военные действия возобновляются.