Азербайджан опубликовал переговоры «воюющих на стороне армян наемников»

Спецслужбы Азербайджана опубликовали аудиозапись, на которой, как утверждают в Баку, зафиксированы переговоры «иностранных наемников, воюющих на армянской стороне» в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Haqqin.az.

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила, что перехватила радиопереговоры наемников из Рабочей партией Курдистана, привезенных в Карабах из Сирии и Ирака.

На опубликованной аудиозаписи предполагаемые наемники говорят, что иностранцы приезжают в армянский Варденис из Сулеймании (Ирак). Они отмечают, что на стороне Азербайджана не воюют турки, и выражают сожаление о своем решении. «Зря приехали. Ситуация плохая. Много потерь. Жалею, что приехал», — говорит один из участников беседы.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в использовании иностранных наемников и террористов в вооруженном конфликте. США и Франция подтвердили факт переброски сирийцев в Азербайджан. МИД России также заявлял, что осведомлен об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.