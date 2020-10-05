Алиев признал помощь Турции Азербайджану в боевых действиях в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически признал участие Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью турецкому каналу TRT Haber. Фрагмент эфира с цитатой на английском языке опубликовал в своем Twitter турецкий журналист Рагып Сойлу.

«Турецкие военные беспилотники, имеющиеся в распоряжении Азербайджана, уменьшили наши потери. Эти дроны демонстрируют силу Турции. Это также придает сил и нам», — сказал Алиев.

Материалы по теме «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?

Ранее азербайджанский лидер заявил, что Турцию необходимо официально включить в международные переговоры по Нагорному Карабаху (непризнанной Республике Арцах), поскольку она соседствует как с Арменией, так и Азербайджаном, и является важным игроком в регионе.

Ранее ни Анкара, ни Баку официально не признавали участие турецких вооружений и сил в боевых действиях в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Ереван сообщил об этом еще в первый день конфликта, помимо этого, по данным армянских военных, Турция помогла перебросить в зону конфликта сирийских и ливийских боевиков, которые воют на стороне Баку.

Также Ереван утверждает, что именно турецкие ВВС сбили армянский штурмовик Су-25, находившийся в тот момент в воздушном пространстве своей страны, а позже все управление воздушной операцией Азербайджана в Карабахе перешло к Анкаре.

Боевые действия в Арцахе начались рано утром 27 сентября. Азербайджан ввел войска на территорию непризнанной республики якобы в ответ на обстрелы со стороны противника. Армения участвует в войне как страна-гарант безопасности НКР, кроме того, боевые действия распространились и на ее территорию. Россия, Франция и США, являющиеся посредниками на переговорах по Карабаху с 1994 года, подтвердили использование Азербайджаном ближневосточных наемников и призвали стороны немедленно сложить оружие. Вслед за ними военную агрессию уже осудили многие другие страны, например, Германия, а также международные организации, например, НАТО.