Азербайджан попросил не пускать армян в Армению

Генеральная прокуратура Азербайджана попросила ряд иностранных государств, в том числе Россию, не выпускать за границу армян, которые направляются в Армению. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Азербайджанская прокуратура утверждает, что якобы из-за больших потерь в Нагорном Карабахе Армения объявила воинский призыв среди диаспоры. Армяне, являющиеся гражданами третьих государств и отправившиеся на фронт в непризнанной республике, могут считаться «иностранными террористами», подчеркнули в ведомстве. Это связано с тем, что Баку считает территорию Карабаха собственными временно оккупированными землями.

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Обращение направлено генеральным прокурорам и министрам юстиции 20 государств. Помимо России, в списке оказались США, Германия, Франция, Канада, Австралия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Польша, Греция, Болгария, Иран, Ирак, Уругвай, Аргентина, Бразилия, Австралия, Сирия и Ливан.

1 октября президенты России, Франции и США, государств-посредников на переговорах по Карабахскому вопросу, опубликовали совместное заявление с требованием немедленно прекратить военную агрессию в регионе и вернуться за стол переговоров. Кроме того, они подтвердили информацию Армении о том, что на стороне Азербайджана воюют сирийские и ливийские боевики, переправленные на фронт при помощи Турции. Баку и Анкара опровергают эти сообщения, а также данные Еревана об участии турецких ВВС в конфликте.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан ввел войска на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), по официальной версии, это было ответом на обстрелы мирных сел со стороны противника. Вместе с Армией обороны Карабаха им противостоят Вооруженные силы Армении, которая является гарантом безопасности НКР. Стороны дают разную информацию о ходе войны и потерях среди личного состава. Кроме того, бои распространились и на территорию самой Армении.