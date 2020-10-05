Пашинян потребовал объяснений у США за использование Азербайджаном F-16

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал у США объяснений после сообщений армянской стороны об использовании Турцией истребителей F-16 американского производства в боевых действиях против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает сайт главы армянского правительства.

По словам Пашиняна, звонок советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену был сделан вскоре после начала ожесточенных боев.

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Пашинян во время телефонного разговора сказал, что США должны объяснить, были ли истребители F-16 предоставлены Турции для бомбежек мирного населения. Он отметил, что О'Брайен «услышал и принял» опасения.

30 сентября Министерство обороны Армении показали фотографии Су-25, который, по версии армянской стороны, был сбит турецким истребителем F-16. В ведомстве заявили, что это «не первая провокация ВВС Турции».

В ответ турецкие власти заявили, что не причастны к сбитому самолету. Азербайджанская сторона также опровергла информацию об использовании истребителей F-16.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.