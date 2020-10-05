Азербайджан призвал включить Турцию в переговоры по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турцию необходимо официально включить в международные переговоры по Нагорному Карабаху (непризнанной Республике Арцах), сообщает РИА Новости.

«Турция — важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной», — сказал он.

Алиев также оценил усилия других стран-посредников в переговорах по карабахскому вопросу в урегулировании нового витка конфликта. По словам президента, позиция Москвы сейчас «ответственная», он оценил уровень российско-азербайджанских отношений как высокий.

При этом глава республики раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона. «Заявления Макрона неприемлемы. Париж словно отстраняет себя от процесса по урегулированию», — заявил Алиев. Какие именно слова французского лидера вызвали такую реакцию, не уточняется.

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Россия и Франция, а также США являются странами-посредниками на переговорах Минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха с 1994 года. С начала новых боевых действий лидеры всех трех государств призывали стороны немедленно сложить оружие и вернуться к дипломатическому пути разрешения противоречий. 1 октября они выпустили соответствующее совместное заявление, жестко осудив военную агрессию в зоне конфликта. С аналогичной позицией позже выступила Германия, а также НАТО.

Кроме того, все три страны-посредника подтвердили информацию Армении о том, что Азербайджан использует в боевых действиях на территории Арцаха сирийских и ливийских боевиков, переправленных в регион при помощи Турции. Анкара уже оказывает Баку военную поддержку. В частности, как утверждает Ереван, она осуществляет командование воздушной операцией ВВС Азербайджана и направляет свои истребители на помощь союзнику. Баку и Анкара это отрицают.

Азербайджан ввел свои войска на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ранним утром 27 сентября. По официальной версии Баку, поводом для «контрнаступательной военной операции» стали обстрелы мирных сел со стороны противника. В боевых действиях участвует и Армения, которая, согласно международным соглашениям, является гарантом безопасности Карабаха. Кроме того, сейчас обстрелам подвергается и ее территория. Ереван, а также руководство Арцаха резко негативно относятся к действиям Турции, обвиняя ее в продолжении геноцида армян.