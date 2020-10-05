Алиев рассказал о гонящих армян «как собак» азербайджанских солдатах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские солдаты делают успехи в наступлении на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республики Арцах). Об этом он рассказал в прямом эфире, фрагмент выступления опубликован в Telegram-канале «Пул N3».

«Мы показали, кто есть кто, мы гоним их, как собак (...) Их посты в наших руках, их танки водим мы», — заявил Алиев, имея в виду солдат Армии обороны Нагорного Карабаха и Вооруженных сил Армении.

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Азербайджанский лидер также подчеркнул, что постоянно сталкивается с «провокациями и оскорблениями», но это не помешает выполнению «спасительной миссии». Под миссией он подразумевает очищение территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики от проармянских местных властей, которые, по официальной версии Баку, являются оккупантами.

Алиев и официальные лица Азербайджана регулярно сообщают о том, что им удалось отбить у противника новые позиции, стратегически важные объекты и даже города. Однако Армения и Арцах подтвердили такое заявление всего один раз, в первый день боевых действий, и позже заявили о возвращении позиций.

Азербайджан ввел свои войска на территорию непризнанной Нагорно-Карабхской Республики ранним утром 27 сентября. По официальной версии Баку, поводом для «контрнаступательной военной операции» стали обстрелы мирных сел со стороны противника. В боевых действиях участвует и Армения, которая, согласно международным соглашениям, является гарантом безопасности Карабаха. Кроме того, сейчас обстрелам подвергается и ее территория. Азербайджан официально поддержала Турция, а также израильские военные.