Появилось видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными

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Азербайджанский новостной портал Şedevr+ опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.

В Министерстве обороны Армении заявили при этом, что при обстреле территорий НКР азербайджанские военные используют реактивные системы залпового огня «Смерч», «Полонез», а также Kasirga турецкого производства, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Степанакерт подвергся обстрелу тяжелыми ракетами со стороны азербайджанских военных.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.