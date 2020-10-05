Азербайджан нанес удар тяжелыми ракетами по Степанакерту

Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство иностранных дел НКР.

Примерно в 6:30 (5:30 по мск) по городу были выпущены четыре тяжелых снаряда, уточнили в ведомстве.

О сильном обстреле Степанакерта со стороны азербайджанских сил сообщалось в воскресенье, 4 октября. Под ракетным обстрелом в городе оказались и гражданские объекты.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.