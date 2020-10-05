Иностранные журналисты покинули столицу Карабаха после обстрелов

Большая часть иностранных журналистов покинула Степанакерт, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), после начала обстрелов города. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные власти организовали для представителей зарубежной прессы автобусы, на которых они смогли уехать из Степанакерта. Отмечается, что иностранные журналисты в основном переместились в Горис, город на юге Армении рядом с Нагорным Карабахом. Армянские власти, в свою очередь, уже пообещали открыть там пресс-центр.

Оставшиеся в городе представители СМИ стараются не выезжать за его пределы и фиксируют происходящее в столице. Среди тех, кто еще находится в Степанакерте, много армянских журналистов.

Ранее в Армении заявили об обстреле столицы НКР со стороны Азербайджана. По сведениям Минобороны Армении, под удар попали и гражданские объекты в городе. Видео с мощными взрывами в столице было опубликовано в сети.