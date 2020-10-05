В центре Степанакерта прогремела серия взрывов

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте прогремела очередная серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, снаряды упали близко к центру города. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее 5 октября Министерство иностранных дел НКР сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по столице республики. Примерно в 06:30 (05:30 мск) по городу были выпущены четыре тяжелых снаряда, уточнили в ведомстве.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.