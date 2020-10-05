Азербайджану пригрозили боевыми действиями в глубине страны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян выступил с обращением к народу Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

Карабахские военные будут вынуждены вести боевые действия в глубине территории Азербайджана, пригрозил он. По словам Арутюняна, это связано с обстрелами населенных пунктов НКР, в том числе Степанакерта.

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«Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал Арутюнян.

Ранее 5 октября сообщалось об обстреле Степанакерта со стороны азербайджанских военных.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.