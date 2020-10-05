Азербайджан показал доказательство обстрела со стороны Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев показал доказательство обстрела инфраструктуры страны со стороны Армении. Об этом он написал в своем Twitter.

На опубликованных Гаджиевым фотографиях видна ракета, приземлившаяся неподалеку от энергоблока в Мингечевире. Снаряд не разорвался, но оставил в асфальте воронку. «Принуждение к миру должно и дальше приводить Армению к своим чувствам и ответственности», — написал азербайджанский политик.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах армянскими военными нескольких своих городов, в частности, Мингечевира (Мингечаура) и Тертера. В свою очередь, армянская сторона заявила, что не вела огонь по Азербайджану.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.