Карабах заявил о применении Азербайджаном запрещенного оружия

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян заявил о применении Азербайджаном оружия, которое запрещено международными конвенциями. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, Азербайджан также привлек к войне наемных террористов из других государств, что подтверждают различные независимые международные центры. Погосян отметил, что по этой причине Нагорно-Карабахская Республика оставляет за собой право переноса своих операций на всю территорию Азербайджана для борьбы с террористическими группировками. Он подчеркнул, что Карабах «без преувеличения, вовлечен в борьбу с международным терроризмом».

Помимо этого, представитель президента НКР пообещал привлечь к ответственности официальное бакинское военное управление во главе с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что нанесли удары по военным объектам в городах Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже. Погосян отметил, что азербайджанский аэродром «взлетел на воздух».

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.