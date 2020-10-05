В Нагорном Карабахе приготовились к наступательной операции Азербайджана

В армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили, что азербайджанская армия приготовилась к новой наступательной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала о продолжении боев на линии соприкосновения: «Ночью и по состоянию на данный момент бои на линии соприкосновения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру») и Азербайджана продолжались с различной интенсивностью».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.