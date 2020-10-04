Армения заявила об «информационной блокаде» Алиева

Власти Армении заявили об «информационной блокаде» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По его словам, главе Азербайджана докладывают неверную информацию о событиях в Нагорном Карабахе. Ованнисян отметил, что верховный главнокомандующий страны не владеет всеми сведениями о происходящем. Армянский чиновник подчеркнул, что это свидетельствует о проблемах со стратегическим управлением в Азербайджане.

Представитель Минобороны Армении также добавил, что Алиев распространяет недостоверную информацию о ходе боевых действий, которая «легко опровергается видеоматериалами».

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь и начать переговоры с Арменией, если та предложит повестку вывода армянских войск из городов Нагорного Карабаха. Президент назвал уступки с армянской стороны необходимым основанием для диалога. Он также потребовал от премьера Армении извинений за претензии на азербайджанские земли.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.