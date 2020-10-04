Азербайджан назвал условие для переговоров с Арменией

Азербайджан готов прекратить огонь и начать переговоры с Арменией, если та предложит повестку вывода армянских войск из городов Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Президент назвал уступки с армянской стороны необходимым основанием для диалога. Он также потребовал от премьера Армении Никола Пашиняна извинений за претензии на азербайджанские земли.

«Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями», — заявил Алиев.

Ранее 4 октября стало известно, что власти Азербайджана возбудили уголовное дело против лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.