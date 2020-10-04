Азербайджан возбудил уголовное дело против лидера Карабаха

Власти Азербайджана возбудили уголовное дело против лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна, его обвиняют по 15 статьям. Об этом со ссылкой на азербайджанскую Генпрокуратуру сообщает РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами Гянджи. По данному факту было собрано достаточно доказательств того, что "президент Нагорно-Карабахской Республики" Араик Арутюнян, нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей», — приводит агентство заявление ведомства.

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Арутюняна обвиняют в подготовке и ведении агрессивной войны, нарушении норм международного права в военных конфликтах, терроризме, создании преступной организации и ряде других преступлений. Генпрокуратура сообщила, что направила в связи с этим обращение в международные структуры.

Ранее 4 октября власти Азербайджана сообщили, что в результате обстрела города Гянджа пострадали десятки людей, есть погибший из числа гражданских.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.