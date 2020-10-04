Азербайджан показал последствия обстрела города Гянджа со стороны Армении

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Власти Азербайджана показали последствия ракетного обстрела города Гянджа и удары своих сил по объектам в Нагорном Карабахе. Видеозаписи опубликовал Telegram-канал «Подъем».

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На кадрах видно разрушенное снарядом здание, информации о пострадавших и погибших пока нет. На втором видео показан сам процесс обстрела — можно заметить более семи ударов и два взрыва.

Как заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, открытие огня с территории Армении «носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий».

Ранее 4 октября пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил о нанесении ударов по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожении военного аэропорта в городе Гянджа. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил обстрел, но не уточнил, был ли уничтожен аэродром. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что республика не вела никакой огонь в сторону Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы резко обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.