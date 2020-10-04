Меркель поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление России, США и Франции по поводу конфликта в Нагорном Карабахе в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Подробности телефонной беседы передает ТАСС со ссылкой на слова представительницы кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Так, по данным источника, глава государства выразила обеспокоенность в связи с ростом числа жертв и обострением конфликта. «Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры», — пояснила Деммер, добавив, что Меркель во всех отношениях поддержала позицию Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

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Кроме того, канцлер выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.

Ранее в октябре президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы резко обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.